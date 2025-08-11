 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nice-Benfica : la Ligue Europa, c'est bien aussi
information fournie par So Foot 11/08/2025 à 18:37

Ce mardi soir, l'OGC Nice se déplace à Benfica pour tenter de renverser la gifle reçue à domicile la semaine passée (0-2). Sans exploit, les Aiglons, déjà minés par les blessures et les départs, seront reversés en Ligue Europa. Ne serait-ce pas, après tout, la meilleure solution, plutôt que d'aller au feu sans être armé de façon adéquate ?

« On peut entrer dans l’histoire du club et rendre ainsi tout le monde heureux. C’est comme ça que j’aborde les choses. » Voilà dans quel état d’esprit s’était présenté Dante en conférence de presse à la veille d’affronter Benfica en match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. 90 minutes plus tard, le destin en avait décidé autrement. Le destin ou la logique ? Après coup, on peut se demander si l’OGC Nice avait objectivement les moyens de l’emporter. Evidemment, le tirage était loin d’être évident, mais ce revers prématuré n’est assurément pas la meilleure des publicités pour le niveau de la Ligue 1, dont le quatrième du dernier exercice ne parviendrait même pas à atteindre les barrages de la C1.

Quand ça veut pas…

Au-delà de la déconvenue sportive, Franck Haise a dû se mordre les doigts jusqu’au sang en voyant sortir sur blessure Morgan Sanson (lésion de l’ischio), puis Dante (gêne au niveau du genou). Si le second devrait être de retour à temps pour le déplacement à Lisbonne, ce mardi soir, le premier rejoint Tanguy Ndombélé sur le banc d’une infirmerie déjà bien garnie d’une demi-douzaine de cadres. Et comme si le sort ne s’acharnait pas déjà assez, le technicien niçois a définitivement fait une croix sur Pablo Rosario, plus que jamais près de s’engager avec le FC Porto et qui s’est entraîné à part du reste des Aiglons pendant toute la préparation estivale (somme toute réussie : quatre victoires, un nul et une défaite face à Sankt Pauli).…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank