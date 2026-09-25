Nice aurait tenté de faire revenir Hatem Ben Arfa

Et si Hatem Ben Arfa avait ressorti les crampons ? Revenu aux commandes de l’OGC Nice en décembre, Jean-Pierre Rivère aurait tenté de convaincre le meneur de jeu de 39 ans de revenir sur la Côte d’Azur lors du mercato hivernal, selon Nice-Matin . Libre depuis plus de quatre ans, HBA n’a plus tapé dans un ballon depuis son départ de Lille en 2022.

Un petit coup de nostalgie

Le boss du Gym avait dû se faire rattraper par la nostalgie. En 2015-2016, Ben Arfa avait marché sur la Ligue 1 avec les Aiglons, inscrivant 18 buts et délivrant 7 passes décisives en 37 matchs, pour, souvenez-vous, emmener Nice jusqu’à la quatrième place. Depuis, l’ancien international français n’a jamais officiellement annoncé sa retraite et partage surtout son temps entre les terrains de padel et… les souvenirs.…

AC pour SOFOOT.com