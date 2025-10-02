Nice aligne un trio d'attaque inédit face à Fenerbahçe
Et pourquoi pas.
Après son revers inaugural face à la Roma, Nice compte bien enregistrer ses premiers points en Ligue Europa ce jeudi à Fenerbahçe. Si la tâche s’annonce compliquée, Franck Haise a décidé d’innover en alignant un nouveau trident offensif : Tiago Gouveia, Kevin Carlos et Jeremie Boga. L’ancien entraîneur de Lens abandonne son 3-4-3 pour miser sur un 4-3-3 tout en faisant confiance à Morgan Sanson, qui signe sa deuxième titularisation cette saison (tcc). Dante, visiblement toujours gêné par son genou, est absent.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer