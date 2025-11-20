Le Bayern enfonce le PSG dans la crise

Au terme d'un match une nouvelle fois dominé par son adversaire, le PSG concède une quatrième défaite consécutive dans cette Ligue des champions féminine face au Bayern Munich (1-3). Désormais seules dernières du classement avec zéro point, le PSG voit (quasiment) s'envoler ses dernières chances de qualification.

Paris Saint-Germain 1-3 Bayern Munich

Buts : Karchaoui (16 e ) pour les Parisiennes // Dallmann (17 e ), Tanikawa (35 e ) et Damnjanovic (89 e ) pour les Bavaroises

Ce devait être le match du rachat : après trois défaites de rang dans cette Ligue des champions féminine, les Parisiennes devaient impérativement s’imposer (ou au moins, ne pas perdre) à domicile pour continuer à croire à une qualification pour les barrages. Pourtant, et malgré une envie évidente de bien faire en début de match, les joueuses de la capitale sont tombées, comme souvent ces derniers temps, face à plus fortes. Le Bayern Munich, une semaine après avoir terrassé les championnes d’Europe en titre, repart de Paris avec les trois points et une route toute tracée vers la suite de la compétition, laissant les joueuses de Paulo Cesar à leurs doutes et leur mal-être. Cette fois, ce PSG semble bel et bien en crise.…

Par François Goyet pour SOFOOT.com