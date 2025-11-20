Chelsea tient tête au Barça
Chelsea 1-1 FC Barcelone
Buts : Carpenter (16 e ) pour les Blues // Pajor (24 e ) pour les Blaugrana
Londoniennes et Catalanes se quittent bonnes amies.…
Londoniennes et Catalanes se quittent bonnes amies.
