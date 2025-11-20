 Aller au contenu principal
Le joli cadeau d’anniversaire de Birmingham City
information fournie par So Foot 20/11/2025 à 21:50

On n’est jamais mieux servi que par soi-même.

Actuellement enlisé dans le ventre mou de Championship (11 e ), deuxième division anglaise, le club de Birmingham City a officiellement annoncé ce jeudi son projet de nouveau stade pour célébrer son 150 e anniversaire . Un bien beau cadeau pour tous les supporters des Blues , qui troqueront en 2030 leur historique San Andrew’s Stadium et ses 29.000 places pour une sublime enceinte flambant neuve de 62.000 seats .…

