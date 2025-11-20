Le joli cadeau d’anniversaire de Birmingham City
On n’est jamais mieux servi que par soi-même.
Actuellement enlisé dans le ventre mou de Championship (11 e ), deuxième division anglaise, le club de Birmingham City a officiellement annoncé ce jeudi son projet de nouveau stade pour célébrer son 150 e anniversaire . Un bien beau cadeau pour tous les supporters des Blues , qui troqueront en 2030 leur historique San Andrew’s Stadium et ses 29.000 places pour une sublime enceinte flambant neuve de 62.000 seats .…
FG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
