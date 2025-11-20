Deux clubs de Ligue 2 épinglés par la DNCG
Et joyeuses fêtes !
Comme chaque année à la fin novembre, la Direction nationale du contrôle de gestion a communiqué ce jeudi sur la situation économique de plusieurs clubs. Après avoir mené une évaluation minutieuse, le gendarme financier a ainsi annoncé que cinq clubs avaient passé le test avec succès : trois de Ligue 1 (PSG, Strasbourg, Auxerre), et deux de Ligue 2 (Guingamp, Laval) .…
FG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer