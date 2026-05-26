Nice a trouvé la parade pour avoir des joueurs internationaux contre Saint-Étienne

Les dirigeants de Nice ont passé 42 heures dans le règlement de la FIFA pour trouver un vice. Alors que la présence des internationaux était incertaine pour le barrage contre Saint-Étienne, l’OGC Nice va pouvoir compter sur ses mondialistes contre les Verts . Une bonne nouvelle pour Claude Puel.

Trois joueurs concernés par cet imbroglio

En effet, les fédérations nationales devaient transmettre leurs convocations aux clubs au plus tard le 10 mai , soit quinze jours avant le début officiel de la mise à disposition des joueurs fixé au 25 mai. Le club considère que cette disposition n’a pas été appliquée correctement à plusieurs équipes nationales, notamment l’Algérie, la Tunisie et le Ghana. Un sens du timing très loin de celui Mathieu Valbuena contre l’Allemagne en février 2013. Il affirme également avoir reçu une correspondance officielle de la FIFA venant appuyer cette position, d’après Ici Azur .…

EM pour SOFOOT.com