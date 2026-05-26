Tennis/Roland-Garros: Sabalenka file facilement au 2e tour

Open de France
par Vincent Daheron
La numéro un mondiale Aryna Sabalenka a écarté sans encombre mardi l'Espagnole Jessica Bouzas Maneiro (6-4, 6-2) pour rejoindre le deuxième tour de Roland-Garros.
Finaliste l'an passé, la Biélorusse de 28 ans a lancé son parcours en première rotation sur le court Philippe-Chatrier. Menant rapidement 4-0, elle a cependant laissé son adversaire, 50ème mondiale, revenir dans la partie avant de breaker à nouveau pour conclure la première manche en 41 minutes.
La quadruple lauréate en Grand Chelem a repris sa marche en avant dans le deuxième set, scellant sa victoire sur le service de Jessica Bouzas Maneiro après 1h15 de jeu.
Aryna Sabalenka défiera au prochain tour la Tchèque Linda Fruhvirtova (149e mondiale) ou la Française Elsa Jacquemot (67e).
(Reportage de Vincent Daheron)
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