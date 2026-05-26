Tennis/Roland-Garros: Sabalenka file facilement au 2e tour

Open de France

par Vincent Daheron

La numéro un ​mondiale Aryna Sabalenka a écarté sans encombre mardi l'Espagnole Jessica ​Bouzas Maneiro (6-4, 6-2) pour rejoindre le ​deuxième tour de ⁠Roland-Garros.

Finaliste l'an passé, la Biélorusse ‌de 28 ans a lancé son parcours en première ​rotation ‌sur le court Philippe-Chatrier. ⁠Menant rapidement 4-0, elle a cependant laissé son adversaire, 50ème ⁠mondiale, revenir ‌dans la partie avant ⁠de breaker à nouveau ‌pour conclure la première ⁠manche en 41 minutes.

La quadruple ⁠lauréate en ‌Grand Chelem a repris sa ​marche en ‌avant dans le deuxième set, scellant sa victoire ​sur le service de Jessica Bouzas Maneiro ⁠après 1h15 de jeu.

Aryna Sabalenka défiera au prochain tour la Tchèque Linda Fruhvirtova (149e mondiale) ou la Française Elsa Jacquemot (67e).

(Reportage de ​Vincent Daheron)