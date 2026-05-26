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Le Paris 13 Atletico s'installe à Charléty
information fournie par So Foot•26/05/2026 à 14:47
Le Paris 13 Atletico s'installe à Charléty
Nouveau club résident. Alors que la troisième division française devient professionnelle à compter de la saison 2026-2027,
le Paris 13 Atlético a annoncé déménager au stade Charléty
.
"Exceptionnel, historique, inédit": avec 13 départements en alerte orange canicule et des pointes annoncées à 38-39°C, la France croule sous la chaleur en cette fin mai et l'heure est déjà à la vigilance pour les plus fragiles. Sous l'effet d'un "dôme de chaleur" ...
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