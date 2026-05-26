La Qatar dévoile sa liste pour le Mondial

Les rois du pétrole. La sélection qatarie a annoncé ce lundi les 28 noms retenus par Julen Lopetegui pour la Coupe du monde 2026 . Cette liste élargie devra être réduite à 26 éléments après le match amical prévu en Irlande jeudi.

Le double champion continental en titre pourra compter sur sa star, Akram Afif , auteur d’un triplé lors de la finale de la dernière Coupe d’Asie, et recordman de sélections sous le maillot grenat. Seront également du voyage Almoez Ali , meilleur buteur des Al-Annabi avec 55 pions, et Mohammed Muntari , unique buteur lors du fiasco à domicile en 2022.…

OC pour SOFOOT.com