Neymar s’est entraîné malgré l’avis médical

Y a pas que sur Netflix que c’est « Le chaos parfait ».

Tout juste annoncé sur la touche après une énième blessure au genou gauche, Neymar et ses dribbles (ou du moins ce qu’il en reste) ne devaient plus voir une pelouse en cette fin d’année 2025 . Mais, comme il y a toujours un « mais » avec l’attaquant brésilien, ce dernier a décidé de continuer à nous surprendre. Le média brésilien Globo rapporte que l’attaquant de Santos a, après avoir subi des tests physiques ce mercredi, participé à une partie de l’entraînement collectif. …

KM pour SOFOOT.com