Et le seul joueur étranger qui mérite son salaire en Saudi Pro League est…
Le suspense est (in)soutenable.
Abdullah bin Mosaad, prince saoudien et ancien ministre des Sports (entre 2014 et 2017), a révélé ce jeudi le seul joueur étranger qui, selon lui, méritait son salaire en Arabie saoudite , dans une interview donnée à la chaine locale Al-Arabiya et rapportée par L’Équipe . Et sans surprise, ce joueur est Cristiano Ronaldo , « grâce à la notoriété internationale qu’il apporte au Championnat et au pays » selon bin Mosaad.…
CDB pour SOFOOT.com
