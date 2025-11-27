Cette crèche ne plaît pas à Thomas Meunier, mais alors pas du tout

Une belle candidature posée sur le bureau d’Estelle Denis pour son émission sur RMC.

Ce jeudi, Thomas Meunier a réagi à une publication du média La Libre sur X (ex Twitter), qui partageait une initiative de la ville de Bruxelles. Cette année, la capitale fabriquera une crèche de Noël sans tissus et sans visage : « un mélange inclusif pour que tout le monde s’y retrouve ». …

CM pour SOFOOT.com