Cette crèche ne plaît pas à Thomas Meunier, mais alors pas du tout
Une belle candidature posée sur le bureau d’Estelle Denis pour son émission sur RMC.
Ce jeudi, Thomas Meunier a réagi à une publication du média La Libre sur X (ex Twitter), qui partageait une initiative de la ville de Bruxelles. Cette année, la capitale fabriquera une crèche de Noël sans tissus et sans visage : « un mélange inclusif pour que tout le monde s’y retrouve ». …
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
