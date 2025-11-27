Cristiano Ronaldo se lance dans le MMA
Son coup de coude lui a donné des idées.
À l’approche de la fin de sa carrière, Cristiano Ronaldo anticipe déjà la suite. L’attaquant portugais a officialisé ce jeudi, via un post sur X, qu’il est désormais le nouvel actionnaire de WOW FC, le promoteur espagnol de MMA. …
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer