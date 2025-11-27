 Aller au contenu principal
Cristiano Ronaldo se lance dans le MMA
information fournie par So Foot 27/11/2025 à 17:51

Cristiano Ronaldo se lance dans le MMA

Cristiano Ronaldo se lance dans le MMA

Son coup de coude lui a donné des idées.

À l’approche de la fin de sa carrière, Cristiano Ronaldo anticipe déjà la suite. L’attaquant portugais a officialisé ce jeudi, via un post sur X, qu’il est désormais le nouvel actionnaire de WOW FC, le promoteur espagnol de MMA.

KM pour SOFOOT.com

