Neymar retrouve Matheus, le « garçon de la petite danse »
information fournie par So Foot•10/12/2025 à 16:46
Relégation ou cancer, des combats simples pour les
Santistas.
Treize ans après une vidéo devenue culte
pour les supporters de Santos,
Neymar a retrouvé Matheus
, aujourd’hui âgé de 19 ans.…
Encore une recrue pour la Ligue des talents ? Le mercato hivernal n’est même pas ouvert que l’heure est déjà aux grandes manœuvres. Selon les informations de Fabrizio Romano, Chelsea a remporté la bataille pour signer Mohamed Zongo, milieu offensif burkinabè de ...
Lire la suite
Amavi, à la mort. Sans club depuis la fin de son contrat au Stade brestois cet été, Jordan Amavi a été aperçu à l’entraînement avec le groupe élite de l’OGC Nice d’après RMC Sport. Formé chez les Aiglons, le latéral gauche français y a disputé 60 matchs entre 2013 ...
Lire la suite
Adi Hütter se sent toujours aussi seul. Annoncé sur la sellette en raison des mauvais résultats du FC Nantes ces dernières semaines, Luís Castro est apparu très touché face à la presse ce mercredi, à deux jours d’un déplacement extrêmement périlleux à Angers . ...
Lire la suite
La présidente du Comité international olympique (CIO) Kirsty Coventry a annoncé mercredi que le programme des disciplines ainsi qu'une décision sur les sports additionnels des Jeux olympiques d'hiver 2030 dans les Alpes françaises seraient annoncés en juin 2026. ...
Lire la suite
