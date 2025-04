information fournie par So Foot • 15/04/2025 à 09:26

Neymar rend hommage à l'entraîneur de Santos, déjà viré

Trois petits mois et puis s’en va.

Eh oui, avoir Neymar dans son club, c’est aussi devoir parler de types dont on ignorait l’existence la veille. Pedro Caixinha n’est déjà plus l’entraîneur de Santos. Le Portugais, nommé en janvier, paye un début de saison catastrophique, avec seulement 1 point en 3 matchs et une élimination en demi-finale de la Coupe Paulista.…

