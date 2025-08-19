Neymar réconforté par son fils après l’humiliation subie par Santos
Comme dirait Vin Diesel : l’important, c’est la famille.
Neymar a subi un lourd revers avec la défaite 0-6 de Santos face au Vasco de Gama. « Les supporters ont le droit d’insulter et de maudire les gens aujourd’hui. C’est inacceptable. J’ai honte , a même lâché le Brésilien après la rencontre face à la presse. Je n’avais jamais rien vécu de tel de ma vie ». …
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
