Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Neymar prolonge officiellement d’un an à Santos
information fournie par So Foot•07/01/2026 à 09:58
Neymar prolonge officiellement d’un an à Santos
Plus le temps de Neyser.
C’était dans l’air depuis quelques jours, c’est désormais chose officielle :
alors que son contrat a expiré le 31 décembre à minuit, Neymar a officiellement rempilé à Santos.
…
Au tour de Landreau de mettre une pièce dans la machine. Même s’il en a terminé avec la Direction de l’arbitrage, Mickaël Landreau n’en oublie pas pour autant de s’exprimer sur les questions liées aux hommes en noir en Ligue 1. Alors qu’Olivier Létang et une bonne ...
Lire la suite
Dans la langue de De Zerbi. Ce jeudi 8 janvier, le champion de France et vainqueur de la Coupe de France (le Paris Saint-Germain) et son dauphin (l’Olympique de Marseille) s’affrontent au Koweït dans le cadre du Trophée des champions. Rien de bien excitant jusqu’ici, ...
Lire la suite
Plus rien ne doit nous surprendre avec la multipropriété : Liam Rosenior a quitté Strasbourg en plein milieu de la saison pour s’engager à Chelsea, le grand frère qui n’en est pas un. C’est la fin des illusions, pour ceux qui voulaient encore y croire, et la suite ...
Lire la suite
Ce n’est pourtant pas le meilleur sport pour des Canaris. Mais voilà, tout s’explique. Après une première partie de saison catastrophique , le FC Nantes a trouvé l’argent pour licencier Luís Castro. Puis, dès le champagne rangé après avoir fêté la nouvelle année, ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer