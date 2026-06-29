« Neymar peut jouer plus de 15 minutes » selon Carlo Ancelotti
Pause fraîcheur comprise ? En conférence de presse, Carlo Ancelotti a expliqué que la situation de Neymar évoluait très bien et que le numéro 10 de la Seleção progresse jour après jour . « C’est dommage qu’il n’ait pas pu s’entraîner tout le temps où il était avec nous, mais il peut jouer plus de 15 minutes, évidemment » , a annoncé Don Carlo, qui pourrait donc compter sur son leader technique pour faire un peu plus que simplement finir la rencontre contre les Samouraïs Bleus en seizième de finale.
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TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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