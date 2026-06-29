 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

« Neymar peut jouer plus de 15 minutes » selon Carlo Ancelotti
information fournie par So Foot 29/06/2026 à 13:02

« Neymar peut jouer plus de 15 minutes » selon Carlo Ancelotti

« Neymar peut jouer plus de 15 minutes » selon Carlo Ancelotti

Pause fraîcheur comprise ? En conférence de presse, Carlo Ancelotti a expliqué que la situation de Neymar évoluait très bien et que le numéro 10 de la Seleção progresse jour après jour . « C’est dommage qu’il n’ait pas pu s’entraîner tout le temps où il était avec nous, mais il peut jouer plus de 15 minutes, évidemment » , a annoncé Don Carlo, qui pourrait donc compter sur son leader technique pour faire un peu plus que simplement finir la rencontre contre les Samouraïs Bleus en seizième de finale.

Embed x.com…

TC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un autre arbitre français raccroche cartons et sifflets
    Un autre arbitre français raccroche cartons et sifflets
    information fournie par So Foot 29.06.2026 12:45 

    Encore un coup de sifflet final pour un arbitre. Tout comme Stéphanie Frappart l’avait annoncé la semaine dernière, Benoît Bastien va mettre fin à sa carrière d’arbitre , selon Vosges Matin . Après quinze piges à faire régner la loi sur le rectangle vert, il devrait ... Lire la suite

  • Un Lionel avec l'Argentine jusqu'en 2031 ?
    Un Lionel avec l'Argentine jusqu'en 2031 ?
    information fournie par So Foot 29.06.2026 12:41 

    Lui sera là… avec Messi ? Le sélectionneur de l’ Albiceleste , Lionel Scaloni, est sur le point de prolonger son contrat avec l’Argentine jusqu’en 2031 . Un accord verbal entre les deux parties existerait déjà et la Fédération argentine aurait clairement annoncé ... Lire la suite

  • On connait l'arbitre de France-Suède
    On connait l'arbitre de France-Suède
    information fournie par So Foot 29.06.2026 12:23 

    L’homme en noir sera un homme orange. Après un Australien, un Canadien et un Anglais, c’est désormais un Néerlandais qui arbitrera les Bleus face à la Suède. En effet, Danny Makkelie a été désigné par la FIFA pour diriger le seizième de finale des Tricolores, ce ... Lire la suite

  • Édouard Mendy incertain face à la Belgique
    Édouard Mendy incertain face à la Belgique
    information fournie par So Foot 29.06.2026 12:05 

    La nouvelle que les Sénégalais n’avaient pas envie d’entendre. Touché au genou gauche lors de la défaite des Lions de la Teranga face à la Norvège (3-2), Édouard Mendy est incertain pour le seizième de finale contre la Belgique. Aller-retour express en Arabie saoudite ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank