La reprise du Paris FC repoussée, Kombouaré vers la sortie

Le service RH du PFC va faire des envieux. Prévue initialement ce mercredi, la reprise du Paris FC a été repoussée de huit jours, et aura finalement lieu le jeudi 9 juillet, de quoi donner du rab de vacances aux joueurs.

Selon L’Equipe , sur fond de tensions avec Antoine Kombouaré, la direction parisienne souhaite se laisser du temps et commencer la saison avec un nouveau coach. Il y a une semaine, l’entraîneur kanak avait pourtant confié au quotidien qu’il serait présent à la reprise.…

ABS pour SOFOOT.com