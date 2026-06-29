La reprise du Paris FC repoussée, Kombouaré vers la sortie
Le service RH du PFC va faire des envieux. Prévue initialement ce mercredi, la reprise du Paris FC a été repoussée de huit jours, et aura finalement lieu le jeudi 9 juillet, de quoi donner du rab de vacances aux joueurs.
Selon L’Equipe , sur fond de tensions avec Antoine Kombouaré, la direction parisienne souhaite se laisser du temps et commencer la saison avec un nouveau coach. Il y a une semaine, l’entraîneur kanak avait pourtant confié au quotidien qu’il serait présent à la reprise.…
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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