Juan Mata devient actionnaire d'un nouveau club

Moins hésitant avec le business que sur son avenir footballistique. Juan Mata va devenir un nouvel actionnaire du Melbourne Victory « lorsqu’il décidera de prendre sa retraite » , a annoncé le club australien dans lequel il joue depuis 2025. Alors que l’Espagnol se tâte encore à jouer une saison de plus à 38 ans, il s’agit de sa troisième arrivée dans l’actionnariat sportif. Après un investissement via un groupe dans l’écurie de Formule 1 Alpine , l’ancien joueur de Chelsea était arrivé au capital du San Diego FC en novembre 2024. « Je veux participer à la construction de l’avenir, non seulement pour une saison, mais sur le long terme » , blablate le champion du monde 2010.

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NB pour SOFOOT.com