 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Juan Mata devient actionnaire d'un nouveau club
information fournie par So Foot 29/06/2026 à 14:25

Juan Mata devient actionnaire d'un nouveau club

Juan Mata devient actionnaire d'un nouveau club

Moins hésitant avec le business que sur son avenir footballistique. Juan Mata va devenir un nouvel actionnaire du Melbourne Victory « lorsqu’il décidera de prendre sa retraite » , a annoncé le club australien dans lequel il joue depuis 2025. Alors que l’Espagnol se tâte encore à jouer une saison de plus à 38 ans, il s’agit de sa troisième arrivée dans l’actionnariat sportif. Après un investissement via un groupe dans l’écurie de Formule 1 Alpine , l’ancien joueur de Chelsea était arrivé au capital du San Diego FC en novembre 2024. « Je veux participer à la construction de l’avenir, non seulement pour une saison, mais sur le long terme » , blablate le champion du monde 2010.

Embed t.co…

NB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La reprise du Paris FC repoussée, Kombouaré vers la sortie
    La reprise du Paris FC repoussée, Kombouaré vers la sortie
    information fournie par So Foot 29.06.2026 14:45 

    Le service RH du PFC va faire des envieux. Prévue initialement ce mercredi, la reprise du Paris FC a été repoussée de huit jours, et aura finalement lieu le jeudi 9 juillet, de quoi donner du rab de vacances aux joueurs. Selon L’Equipe , sur fond de tensions avec ... Lire la suite

  • Selon Ronald Koeman, Pays-Bas-Maroc est un choc prématuré
    Selon Ronald Koeman, Pays-Bas-Maroc est un choc prématuré
    information fournie par So Foot 29.06.2026 14:37 

    Oups, problème de timing . Ronald Koeman aurait préféré croiser le fer avec le Maroc ultérieurement, estimant que les seizièmes de finale, ce n’est pas assez bien pour un choc entre les Oranje et les Lions de l’Atlas : « C’est un match intéressant, c’est dommage ... Lire la suite

  • Cherki, matchs à l'ombre
    Cherki, matchs à l'ombre
    information fournie par So Foot 29.06.2026 14:32 

    Censé avoir son rôle à jouer dans ce qui ressemble à la meilleure attaque du Mondial, Rayan Cherki est pour le moment sous-utilisé par Didier Deschamps, et sous-performant lorsqu'il sort du banc. Un simple retard à l'allumage, pour le môme de 22 ans ? De l’autre ... Lire la suite

  • Plus de 4 500 000 de spectateurs dans les stades lors de la phase de groupe
    Plus de 4 500 000 de spectateurs dans les stades lors de la phase de groupe
    information fournie par So Foot 29.06.2026 14:12 

    Money money money . La FIFA a annoncé que les 72 matchs de phase de groupe ont attiré 4 655 549 fans dans les stades , soit un taux de remplissage de 99,7 % : un record (eh oui, parce que plus il y a de rencontres lors d’un Mondial, plus il y a de monde, c’est ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank