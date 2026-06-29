Cherki, matchs à l'ombre

Censé avoir son rôle à jouer dans ce qui ressemble à la meilleure attaque du Mondial, Rayan Cherki est pour le moment sous-utilisé par Didier Deschamps, et sous-performant lorsqu'il sort du banc. Un simple retard à l'allumage, pour le môme de 22 ans ?

De l’autre côté des Pyrénées, on appelle ça une croqueta . Parce que lorsqu’elle est réalisée par les plus grands, réduire ça à un banal double contact serait une insulte à leur œuvre. Le 4 juin dernier à Nantes, Rayan Cherki a donc donné une petite leçon d’espagnol à Seko Fofana, mettant hors service le compacteur ivoirien avec un va-et-vient, entre deux rebonds, pour s’ouvrir une meurtrière et aller toucher le petit filet opposé. Un dribble sur un pas, impossible à imaginer pour les 33 635 autres personnes présentes à la Beaujoire ce soir-là, et une performance globale qui aurait pu annoncer de très grandes choses les semaines suivantes, pour l’homonyme de Pascal. C’était sa quatrième titularisation en bleu – lui qui avait fêté sa première cape 364 jours plus tôt, en trombe, face à l’Espagne –, et c’est toujours la dernière en date : s’il est bien apparu lors de chacun des trois matchs de poules de l’équipe de France dans ce Mondial, le pélo n’a cumulé que cinquante vulgaires minutes entre New York, Philly et Boston. Cinquante minutes assez creuses, de surcroît.

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Par Jérémie Baron, aux États-Unis pour SOFOOT.com