 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cherki, matchs à l'ombre
information fournie par So Foot 29/06/2026 à 14:32

Cherki, matchs à l'ombre

Cherki, matchs à l'ombre

Censé avoir son rôle à jouer dans ce qui ressemble à la meilleure attaque du Mondial, Rayan Cherki est pour le moment sous-utilisé par Didier Deschamps, et sous-performant lorsqu'il sort du banc. Un simple retard à l'allumage, pour le môme de 22 ans ?

De l’autre côté des Pyrénées, on appelle ça une croqueta . Parce que lorsqu’elle est réalisée par les plus grands, réduire ça à un banal double contact serait une insulte à leur œuvre. Le 4 juin dernier à Nantes, Rayan Cherki a donc donné une petite leçon d’espagnol à Seko Fofana, mettant hors service le compacteur ivoirien avec un va-et-vient, entre deux rebonds, pour s’ouvrir une meurtrière et aller toucher le petit filet opposé. Un dribble sur un pas, impossible à imaginer pour les 33 635 autres personnes présentes à la Beaujoire ce soir-là, et une performance globale qui aurait pu annoncer de très grandes choses les semaines suivantes, pour l’homonyme de Pascal. C’était sa quatrième titularisation en bleu – lui qui avait fêté sa première cape 364 jours plus tôt, en trombe, face à l’Espagne –, et c’est toujours la dernière en date : s’il est bien apparu lors de chacun des trois matchs de poules de l’équipe de France dans ce Mondial, le pélo n’a cumulé que cinquante vulgaires minutes entre New York, Philly et Boston. Cinquante minutes assez creuses, de surcroît.

Embed x.com…

Par Jérémie Baron, aux États-Unis pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La reprise du Paris FC repoussée, Kombouaré vers la sortie
    La reprise du Paris FC repoussée, Kombouaré vers la sortie
    information fournie par So Foot 29.06.2026 14:45 

    Le service RH du PFC va faire des envieux. Prévue initialement ce mercredi, la reprise du Paris FC a été repoussée de huit jours, et aura finalement lieu le jeudi 9 juillet, de quoi donner du rab de vacances aux joueurs. Selon L’Equipe , sur fond de tensions avec ... Lire la suite

  • Selon Ronald Koeman, Pays-Bas-Maroc est un choc prématuré
    Selon Ronald Koeman, Pays-Bas-Maroc est un choc prématuré
    information fournie par So Foot 29.06.2026 14:37 

    Oups, problème de timing . Ronald Koeman aurait préféré croiser le fer avec le Maroc ultérieurement, estimant que les seizièmes de finale, ce n’est pas assez bien pour un choc entre les Oranje et les Lions de l’Atlas : « C’est un match intéressant, c’est dommage ... Lire la suite

  • Juan Mata devient actionnaire d'un nouveau club
    Juan Mata devient actionnaire d'un nouveau club
    information fournie par So Foot 29.06.2026 14:25 

    Moins hésitant avec le business que sur son avenir footballistique. Juan Mata va devenir un nouvel actionnaire du Melbourne Victory « lorsqu’il décidera de prendre sa retraite » , a annoncé le club australien dans lequel il joue depuis 2025. Alors que l’Espagnol ... Lire la suite

  • Plus de 4 500 000 de spectateurs dans les stades lors de la phase de groupe
    Plus de 4 500 000 de spectateurs dans les stades lors de la phase de groupe
    information fournie par So Foot 29.06.2026 14:12 

    Money money money . La FIFA a annoncé que les 72 matchs de phase de groupe ont attiré 4 655 549 fans dans les stades , soit un taux de remplissage de 99,7 % : un record (eh oui, parce que plus il y a de rencontres lors d’un Mondial, plus il y a de monde, c’est ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank