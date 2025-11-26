Neymar ne jouera plus en 2025
Retour à la case départ
À Santos, on espérait un miracle mais Neymar s’est (encore) flingué le ménisque du genou gauche et ne rejouera plus en 2025. Le retour à la “maison” devait être un nouveau départ. Trois matchs d’affilée, une gêne face à Mirassol... et rideau. Pas forcément le scénario prévu pour ramener le Peixe hors de la zone rouge. …
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
