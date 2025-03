Neymar n'a pas pu aider Santos, éliminé du Paulistão

Here we go again.

Une frustration de plus pout Neymar . Touché le week-end dernier face au Red Bull Bragantino, le numéro 10 de Santos a tout tenté pour être de la partie contre le Corinthians de Memphis Depay en demi-finale du Championnat Paulista. Échauffement avec les titulaires, regards appuyés vers le staff médical, mais rien n’y a fait, l’œdème à l’arrière de la cuisse gauche a eu le dernier mot. …

CV pour SOFOOT.com