Mercato : un Doué quitte le PSG
24/01/2026 à 11:30
Mercato : un Doué quitte le PSG
Non, Désiré Doué n’a pas décidé de quitter le Paris Saint-Germain. Son cousin Eddy, en revanche, a dit au revoir à la capitale ce vendredi en s’engageant avec le CF Estrela da Amadora, actuel douzième de l’élite portugaise.
…
JB // Photo : CF Estrela da Amadora pour SOFOOT.com
24.01.2026•11:31
Service minimum pour le PSG face à Auxerre. Entre deux matchs de Ligue des champions, les Parisiens se déplaçaient à Auxerre avec l'objectif de se replacer en tête du championnat. Les tenants du titre de Ligue 1 sont au coude-à-coude avec le RC Lens, qui affronte ...
Lire la suite
Après le drame, la reconstruction : brûlé au deuxième degré lors du terrible incendie de Crans-Montana (Suisse) ayant fait 40 morts dans la nuit du 31 décembre au 1 er janvier, le joueur du FC Metz Tahirys Dos Santos (19 ans) a donné des nouvelles rassurantes, ...
Lire la suite
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Lemauvais temps a contraintsamedi l'alpiniste américain Alex Honnold à reporter son ascension ...
Lire la suite
Un leader lensois (avant cette journée) épatant et très solide, l’OM en quête de régularité, un match couperet et la chaleur du Vélodrome : tout est réuni pour un samedi soir de gala pour le foot et la Ligue 1. À l’orée de cette saison 2025-2026, il n’y avait rien ...
Lire la suite
