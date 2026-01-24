 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mercato : un Doué quitte le PSG
information fournie par So Foot 24/01/2026 à 11:30

Mercato : un Doué quitte le PSG

Mercato : un Doué quitte le PSG

Non, Désiré Doué n’a pas décidé de quitter le Paris Saint-Germain. Son cousin Eddy, en revanche, a dit au revoir à la capitale ce vendredi en s’engageant avec le CF Estrela da Amadora, actuel douzième de l’élite portugaise.

JB // Photo : CF Estrela da Amadora pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank