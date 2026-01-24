Mercato : un Doué quitte le PSG

Non, Désiré Doué n’a pas décidé de quitter le Paris Saint-Germain. Son cousin Eddy, en revanche, a dit au revoir à la capitale ce vendredi en s’engageant avec le CF Estrela da Amadora, actuel douzième de l’élite portugaise.

JB // Photo : CF Estrela da Amadora pour SOFOOT.com