Le petit Poucet du Mondial écrasé par l'Australie en amical

Ça s’annonce sympa, ce premier tour du Mondial. À l’occasion d’un match amical qui envoyait du rêve ce mardi soir à Melbourne, l’Australie l’a aisément emporté contre Curuçao (5-1) à Melbourne.

Si le pays insulaire des Caraïbes a tenu le nul jusqu’à la 67 e minute , les Socceroos ont mis un sacré coup d’accélérateur dans les vingt dernières minutes : d’abord par un coup de tête du défenseur de Parme Alessandro Circati (68 e ), puis un tir enroulé du latéral du Feyenoord Jordan Bos (72 e ). En toute fin de match, un doublé de l’ailier de Watford Nestory Irankunda a achevé le calvaire de Curuçao.…

CMF pour SOFOOT.com