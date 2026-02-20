 Aller au contenu principal
Neymar envisage de prendre très prochainement sa retraite
20/02/2026

Neymar envisage de prendre très prochainement sa retraite

Neymar envisage de prendre très prochainement sa retraite

L’avant-dernière danse ? Neymar pourrait mettre un terme à sa carrière sportive . Bon comme tous les joueurs professionnels, qui doivent un jour raccrocher les crampons (personne n’est immortel). Mais là, pour le Brésilien de 34 ans, la quille se rapproche…

Dans une interview à CazeTV, il pense tout arrêter en décembre 2026, à la fin de son contrat avec Santos. « Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve, il se pourrait qu’en décembre j’aie envie de prendre ma retraite . »…

AR pour SOFOOT.com

Sport
