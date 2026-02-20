Lille : André Gomes fait ses valises et traverse l’Atlantique
En mode Christophe Colomb(us). On ne l’avait plus aperçu dans un match des Dogues depuis le mois de décembre dernier et c’était un signe avant-coureur : André Gomes va quitter Lille. Direction la MLS pour le milieu de 32 ans qui rejoint le Columbus Crew. L’international portugais (29 sélections) y a paraphé un contrat jusqu’en 2027. Arrivé au LOSC en 2022, il avait transité deux ans plus tard pour une pige à Everton, avant de retourner dans le Nord en 2024.
More magic in the Columbus midfield 🪄🔜 pic.twitter.com/PbWaUYQBap…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
