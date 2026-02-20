 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bruno Genesio ne démissionnera pas
information fournie par So Foot 20/02/2026 à 09:12

Bruno Genesio ne démissionnera pas

Bruno Genesio ne démissionnera pas

Bientôt la rupture . À l’issue d’une triste défaite en barrage aller de Ligue Europa entre Lille et l’Étoile rouge (0-1), Bruno Genesio s’est montré très affecté par une prestation de son groupe qui semble annoncer la fin de son aventure dans le nord de la France . « C’est plus que de la déception… C’est de la honte vis-à-vis de nos supporters, de nous-mêmes pour avoir affiché un tel visage , exprime le tacticien en conférence de presse. Il y a une chose que je ne peux pas accepter, c’est d’avoir le comportement qu’on a eu ce soir. »

La défaite de trop pour les supporters

Pour la première fois depuis le début de la crise, le technicien français de 59 ans a été directement pris pour cible par les Dogues Virage Est , qui ont réclamé sa démission à l’issue de la rencontre avec des chants et des lancers de fumigènes sur le terrain.…

AR pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ce que Habib Beye a appris à Rennes pour réussir à l’OM
    Ce que Habib Beye a appris à Rennes pour réussir à l’OM
    information fournie par So Foot 20.02.2026 02:07 

    À peine 48 heures après son arrivée dans un OM en plein bazar, Habib Beye va vivre ce vendredi soir son premier match sur le banc olympien, à Brest. Le début de l’aventure de ses rêves, pour laquelle il pourrait se servir de son année passée au Stade rennais. Une ... Lire la suite

  • L'Américaine Alysa Liu, sacrée championne olympique de patinage artistique, le 19 février 2026 à Milan ( AFP / WANG Zhao )
    JO: grandiose et flamboyante, Alysa Liu sacrée championne olympique de patinage artistique
    information fournie par AFP 20.02.2026 00:38 

    L'Américaine Alysa Liu, championne du monde en titre, a été sacrée championne olympique de patinage artistique, jeudi aux Jeux de Milan Cortina, au terme d'un programme libre qui a euphorisé la Milano Ice Skating Arena. Avec un score de 226,79, Liu, sortie de sa ... Lire la suite

  • Le PSG n'a pas intégralement remboursé Kylian Mbappé
    Le PSG n'a pas intégralement remboursé Kylian Mbappé
    information fournie par So Foot 20.02.2026 00:07 

    Le jeu du plus con se poursuit. Et pour cause, après avoir reçu début février la sympathique visite d’huissiers envoyés par le clan Mbappé, le PSG a remboursé la somme qu’il doit à son ancien joueur… sans la rembourser entièrement . Ce jeudi, L’Équipe indique que ... Lire la suite

  • Les Lyonnes connaissent leur adversaire en quarts de ligue des champions
    Les Lyonnes connaissent leur adversaire en quarts de ligue des champions
    information fournie par So Foot 19.02.2026 23:44 

    Une vieille connaissance. Deux rencontres de barrage de Ligue des champions féminine avaient lieu ce jeudi soir. Du point de vue du dernier club français engagé en C1 (après la défaite du PFC face au Real Madrid), l’une d’entre-elles était à suivre… et s’est soldée ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank