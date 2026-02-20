Bruno Genesio ne démissionnera pas

Bientôt la rupture . À l’issue d’une triste défaite en barrage aller de Ligue Europa entre Lille et l’Étoile rouge (0-1), Bruno Genesio s’est montré très affecté par une prestation de son groupe qui semble annoncer la fin de son aventure dans le nord de la France . « C’est plus que de la déception… C’est de la honte vis-à-vis de nos supporters, de nous-mêmes pour avoir affiché un tel visage , exprime le tacticien en conférence de presse. Il y a une chose que je ne peux pas accepter, c’est d’avoir le comportement qu’on a eu ce soir. »

La défaite de trop pour les supporters

Pour la première fois depuis le début de la crise, le technicien français de 59 ans a été directement pris pour cible par les Dogues Virage Est , qui ont réclamé sa démission à l’issue de la rencontre avec des chants et des lancers de fumigènes sur le terrain.…

AR pour SOFOOT.com