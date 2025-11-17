Neymar dans la « liste » des joueurs « sélectionnables » d’Ancelotti
Pas de numéro 10 dans ma team
Carlo Ancelotti connaît trop bien le football pour jouer les fossoyeurs. Si Neymar n’a plus joué un match avec le maillot auriverde depuis des lustres, enchaîne les blessures, les embrouilles et les investissements , son nom suffit encore à faire clignoter les alarmes de la Seleção . Parce qu’au Brésil, on peut déboulonner un président plus facilement qu’un numéro 10 .…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer