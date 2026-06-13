Neymar bientôt de retour

Le retour du Jedi. Touché au mollet, Neymar ne devrait pas déclarer forfait pour l’ensemble de la Coupe du monde. À la veille du choc entre le Brésil et le Maroc, Carlo Ancelotti a partagé des nouvelles rassurantes concernant la star brésilienne , déjà indisponible pour ce match inaugural face aux Lions de l’Atlas.

Un retour avant la fin des poules ?

En conférence de presse, le sélectionneur brésilien a estimé « qu’il pourrait réintégrer le groupe la semaine prochaine. » Assez pour jouer quelques minutes face à Haïti et l’Écosse ? Pas sûr même si Ancelotti juge que « Neymar travaille très dur pour essayer de revenir le plus vite possible. » …

MBC pour SOFOOT.com