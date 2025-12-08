Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Neymar a pris une grande décision en vue du Mondial 2026
information fournie par So Foot•08/12/2025 à 11:55
Un genou à sauver.
Après s’être blessé au ménisque gauche, avoir joué contre l’avis médical (et même planter un triplé), Neymar a fini par
annoncer ce dimanche soir qu’il allait se faire opérer.
…
L’Udol de tout un peuple ? Après le tirage au sort de la phase de poules en fin de semaine dernière, la Coupe du monde 2026 commence à se faire une place dans les têtes des supporters comme dans celles des joueurs. Alors que la liste de Didier Deschamps sera annoncée ...
Lire la suite
Cinq points, zéro défaite et un parfum d’histoire. La Palestine a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe arabe en finissant première du groupe A, devant la Tunisie. Après l’exploit contre le Qatar (1-0, leur première victoire dans la compétition ...
Lire la suite
Etape par étape. Accroché au Havre ce dimanche (0-0), le Paris FC pointe à la quatorzième place du championnat de Ligue 1 , à quatre points de la zone rouge. Une situation qui n’inquiète pas le propriétaire, Antoine Arnault. Dans un entretien à L’Equipe , le représentant ...
Lire la suite
Après avoir perdu sa mère et son père en l’espace de quatre ans, le capitaine de la Guinée Issiaga Sylla pleure son épouse, Doussou Keita, décédée à Tunis , où elle était hospitalisée après une maladie déclarée récemment. La Fédération guinéenne de football a confirmé ...
Lire la suite
