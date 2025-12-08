Matthieu Udol peut-il rêver de la Coupe du monde avec les Bleus ?
L’Udol de tout un peuple ?
Après le tirage au sort de la phase de poules en fin de semaine dernière, la Coupe du monde 2026 commence à se faire une place dans les têtes des supporters comme dans celles des joueurs. Alors que la liste de Didier Deschamps sera annoncée dans la deuxième partie du mois de mai , certains joueurs peuvent encore rêver d’une convocation, à commencer par Matthieu Udol.…
CDB pour SOFOOT.com
