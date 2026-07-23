Newcastle va casser sa tirelire pour un jeune espoir de Monaco

Newcastle va casser sa tirelire pour un jeune espoir de Monaco

Dix-huit matchs de Ligue 1, dont dix titularisations. Cela n’a pas empêché un pigeon Newcastle de faire ce que les clubs de Premier League savent faire de mieux : sortir le chéquier.

Selon RMC Sport, les Magpies ont trouvé un accord avec Monaco pour recruter Aladji Bamba pour 36 millions d’euros avec cinq millions de bonus qui pourraient encore s’ajouter à l’opération. Formé sur le Rocher, le milieu de 20 ans va donc découvrir l’Angleterre après seulement 25 apparitions avec l’équipe première monégasque.…

MJ pour SOFOOT.com