information fournie par So Foot • 26/04/2025 à 18:07

Newcastle remonte sur le podium, Ipswich Town officiellement relégué

Dans la lutte ô combien serrée pour la Ligue des champions en Premier League, Newcastle a évité de perdre des points bêtement en signant un large succès à St James’ Park face à Ipswich Town ce samedi (3-0). Mis en difficulté en première période par une valeureuse équipe d’Ipswich, pourtant minée par l’expulsion évitable de Ben Johnson (37 e ), les Magpies ont ouvert le score juste avant la pause grâce à un penalty transformé par Alexander Isak (1-0, 45 e +4). Plus détendus, les hommes d’Eddie Howe se sont définitivement mis à l’abri en seconde période avec deux buts de la tête signés Dan Burn (2-0, 56 e ) et William Osula (3-0, 80 e ). Grâce à ce succès, Newcastle (62 pts) dépasse Manchester City (61 pts) et remonte à la troisième place.

Cette défaite scelle définitivement la relégation d’Ipswich Town . Les Tractor Boys , qui avaient fait leur retour en Premier League cette saison après 22 ans d’absence, redescendront à l’échelon inférieur avec Leicester City et Southampton, eux aussi promus en début de saison. C’est la seconde saison de Premier League consécutive où les trois promus ne parviennent pas à se maintenir dans l’élite.…

FL pour SOFOOT.com