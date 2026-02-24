Newcastle file tranquillement en huitièmes
Newcastle 3-2 Qarabağ
Buts : Tonali (5e), Joelinton (6e), Botman (52e) pour les Magpies // Duran (50e) et Cafarquliyev (57e) pour Qarabağ
Newcastle, c’est pas Gijon, c’est pas Valladolid. Malgré deux buts encaissés, les Magpies rejoignent les huitièmes de finale de la Ligue des champions pour la première fois grâce à leur victoire 9-3 en cumulé contre Qarabağ. Victorieux 6-1 en terre azerbaïdjanaise au match aller, Newcastle tremblait peu pour sa qualification et ils l’ont définitivement enterré les espoirs (il y en avait ?) de Qarabağ ce mercredi soir pour le match retour.…
LL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
