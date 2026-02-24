Newcastle file tranquillement en huitièmes

Newcastle 3-2 Qarabağ

Buts : Tonali (5e), Joelinton (6e), Botman (52e) pour les Magpies // Duran (50e) et Cafarquliyev (57e) pour Qarabağ

Newcastle, c’est pas Gijon, c’est pas Valladolid. Malgré deux buts encaissés, les Magpies rejoignent les huitièmes de finale de la Ligue des champions pour la première fois grâce à leur victoire 9-3 en cumulé contre Qarabağ. Victorieux 6-1 en terre azerbaïdjanaise au match aller, Newcastle tremblait peu pour sa qualification et ils l’ont définitivement enterré les espoirs (il y en avait ?) de Qarabağ ce mercredi soir pour le match retour.…

LL pour SOFOOT.com