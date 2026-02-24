 Aller au contenu principal
Leverkusen conserve son avance et rejoint les 8es
information fournie par So Foot 24/02/2026 à 22:51

Bayer Leverkusen 0-0 Olympiakos

Pour le spectacle, il faudra revenir. Au terme d’un match peu passionnant conclu sans le moindre but, le Bayer Leverkusen a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions grâce à sa victoire (2-0) acquise au match contre l’Olympiakos.

Plus d’informations à suivre…

LL pour SOFOOT.com

Sport
