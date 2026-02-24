La présidente du Mexique veut rassurer les supporters malgré la situation de son pays en vue du Mondial

« Aucun risque ». Deux jours après la mort d’un chef de cartel, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a tenu à rassurer la planète football à moins de quatre mois de la Coupe du monde , co-organisée au Mexique, aux États-Unis et au Canada cet été (11 juin-19 juillet). Dimanche, les forces de sécurité mexicaines avaient annoncé avoir tué l’un des narcotrafiquants les plus recherchés d’Amérique latine.

Un Mondial sous haut tension

Malgré les affrontements entre ces forces et les groupes criminels, la dirigeante Sheinbaum a assuré que « toutes les garanties » au niveau de la sécurité étaient réunies les supporters du monde entier n’allaient donc courir « aucun risque » en venant au Mexique, où un certain nombres de rencontres sont prévues.…

LL pour SOFOOT.com