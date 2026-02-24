Le président de Benfica défend Gianluca Prestianni

On croit toujours la victime, sauf quand elle n’est pas dans notre camp visiblement. Une semaine après les faits, le président de Benfica Rui Costa est sorti de son silence pour réagir aux accusations de racisme émises par Vinicius Junior contre son joueur Gianluca Prestianni lors du match aller de Ligue des champions (0-1). Selon le dirigeant portugais, l’Argentin n’a jamais pu traiter l’attaquant madrilène de « singe » puisque.. il n’est pas raciste, évidemment.

« Je ne suis pas sur le terrain pour savoir ce qui a été dit ou non. Dans une situation comme celle-là, beaucoup de choses sont dites. Nous croyons en la parole de notre joueur. Nous connaissons nos joueurs. Prestianni est qualifié de raciste, mais il est tout sauf raciste, je peux vous l’assurer. Je serais le premier à le dénoncer si Prestianni était raciste », a assuré Rui Costa.…

LL pour SOFOOT.com