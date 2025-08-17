Newcastle casse encore sa tirelire pour chiper Jacob Ramsey à Villa
Des ailes qui battent toujours plus vite.
Après avoir déjà fait sauter la banque pour Anthony Elanga, Newcastle s’est offert l’ailier gauche d’Aston Villa Jacob Ramsey contre un chèque estimé à 45 millions d’euros . Formé chez les Villans , le jeune joueur de 24 ans a brillé sous les ordres d’Unai Emery la saison passée, titulaire notamment en quart de finale de Ligue des champions face au PSG. Les Magpies ont annoncé qu’il avait paraphé un contrat « longue durée » dans le nord du Royaume.…
TB pour SOFOOT.com
