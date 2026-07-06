Newcastle attire une pépite ivoirienne dans ses rangs
Pas de vacances pour Newcastle . Après l’arrivée récente de Ewen Jaouen, le club anglais a officialisé la venue dans ses rangs de Bazoumana Touré en provenance de Hoffenheim . Selon L’Équipe , le ailier de 20 ans a signé un contrat de 5 ans pour un montant avoisinant les 50 millions d’euros.
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