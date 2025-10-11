Newcastle a trouvé le remplaçant de Paul Mitchell
Le mercato est fermé ?
Pas chez les directeurs sportifs ! À Newcastle, la succession de Paul Mitchell a en effet été trouvée : pour remplacer l’ancien homme fort de Monaco et de Tottenham, les dirigeants du club anglais ont décidé de miser sur Ross Wilson (qui arrive en provenance de Nottingham Forest).…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
