Netflix prêt à proposer ses services à l’UEFA pour diffuser la Ligue des champions

« TUDUM » à la place de l’hymne de la Ligue des champions ?

Canal+ de plus en plus menacé, la plateforme de streaming Netflix , serait en passe de viser les droits de la Ligue des champions. The New York Times , a annoncé ce mercredi que la firme américaine devrait se positionner pour diffuser un match pour chaque tour de la compétition. Une transaction qui serait bénéfique à l’UEFA, qui cherche à générer 5 milliards d’euros, à compter de la saison 2027-2028 pour la retransmission de l’élite européenne. …

KM pour SOFOOT.com