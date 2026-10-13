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Netflix acquiert les droits du Mondial 2030
information fournie par So Foot 13/10/2026 à 15:03

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Netflix acquiert les droits du Mondial 2030

Netflix acquiert les droits du Mondial 2030

Comment on dit Tu-duuuum en espagnol. Netflix a annoncé ce mardi l’obtention de l’intégralité des droits de diffusion de la prochaine Coupe du monde en Espagne et en Andorre. Une avancée majeure pour la plateforme américaine de streaming, qui a déjà arraché les droits des Mondiaux féminins de 2027 et de 2031. Le communiqué du géant du streaming mondial évoque aussi la mise en place d’un match gratuit par jour, des avant-matchs et des débriefs tandis qu’un résumé sera également disponible . Netflix vient concurrencer son rival Disney+ qui s’est illustré en mettant notamment la main sur la Liga pour la saison actuelle.

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