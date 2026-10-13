L’entraîneur du Sporting ne tarit pas d’éloges envers Lens

Le Racing Club de Lens intimide-t-il ou Rui Borges cache-t-il bien son jeu ? En tout cas, assis devant la presse lundi en fin de journée, le coach du Sporting CP n’a pas lésiné sur les éloges envers les Artésiens avant de les défier ce mardi à Bollaert. « C’est une équipe très forte, très intense et très compétitive qui est dotée d’une des meilleures attaques de France , a précisé Borges, qui a ajouté que le RCL avait réalisé un très bon match contre Lyon , vendredi dernier. »

« Il est difficile de jouer à Bollaert »

Questionné sur la méforme du RCL sur ce départ de marathon, le technicien portugais a rappelé que « c’est une équipe qui a battu cette saison le double champion d’Europe en titre (le PSG donc NDLR) , cela en dit long sur ses qualités » et qu’ « ils ont remporté la Coupe de France la saison dernière. » Merci pour eux.…

AC pour SOFOOT.com