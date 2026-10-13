La vidéo complètement folle (et flippante) de l’IA sur le Ballon d’or
La campagne pour le Ballon d’or affole même l’intelligence artificielle. Depuis lundi soir, une vidéo générée par l’IA Blue Horizon suscite un large engouement sur les réseaux sociaux . Une vidéo de presque trois minutes au réalisme plus que flippant dans laquelle les différents concurrents se disputent le trophée dans un scénario digne des plus grandes sagas hollywoodiennes . Il fallait bien s’occuper d’ici le dénouement, le 26 octobre prochain à Londres.
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