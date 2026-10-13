L'Olympiakos mécontent de l'interdiction de ses supporters à Marseille
Toujours un plaisir de voir les équipes européennes faire la connaissance de nos préfets. La décision de la préfecture des Bouches-du-Rhône d’interdire le déplacement des supporters de l’Olympakos à Marseille et le timing de l’annonce, deux jours avant le match, n’a pas du tout plu au club grec qui a sorti un communiqué pour exprimer « son mécontentement face à la décision tardive des autorités françaises » .
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