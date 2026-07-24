Netanyahu prévoit de rencontrer Trump mardi à Washington

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se rendra lundi à Washington et rencontrera mardi le président américain Donald Trump, a déclaré son cabinet vendredi.
Le chef du gouvernement israélien assistera également aux obsèques de l'ancien sénateur républicain Lindsey Graham, prévues mardi dans la capitale fédérale.
(Bureau de Jérusalem, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)
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