Netanyahu prévoit de rencontrer Trump mardi à Washington

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se rendra lundi à Washington et rencontrera mardi le président américain Donald Trump, a déclaré son cabinet vendredi.

Le chef du gouvernement israélien assistera également aux obsèques de l'ancien sénateur républicain Lindsey Graham, prévues mardi dans la capitale fédérale.

(Bureau de Jérusalem, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)