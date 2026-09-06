Népal-Une vieille dame retrouvée vivante dans sa maison détruite

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Persuadée qu'elle avait trouvé la mort dans les inondations meurtrières du Népal, la famille de Chandika Kumari Shrestha avait entamé les rituels du deuil à sa mémoire.

Dix jours plus tard, les sauveteurs ont retrouvée la vieille dame vivante à l'intérieur de sa maison effondrée dans le village de Betrawati, où elle a survécu dans l'eau et la boue grâce à une étroite poche d'air.

"La maison de quatre étages a été emportée par les inondations. En faisant un état des lieux, nous avons entendu une voix crier 'Au secours !' ", a raconté un officier de police, Mahendra Darnal. "J'étais en contact avec la famille et ils avaient entamé la période de deuil de 11 jours".

Dégagée samedi lors d'une opération de 45 minutes, la victime a été envoyée dans un hôpital militaire.

Des centaines de personnes sont portées disparues à Betrawati, une région du Népal parmi les plus durement touchées par les inondations, aujourd'hui recouverte d'une couche de boue blanche compacte dure comme du béton.

Les équipes de secours continuent de récupérer de nombreux corps.

Le marché de la ville et la plupart des immeubles d'habitation ont été ensevelis sous les débris charriés par le torrent qui a dévalé la vallée. La catastrophe due à l'effondrement d'un glacier a fait plus de 1.300 morts, et quelque 5.000 personnes sont toujours portées disparues.

Depuis vendredi, trois personnes ont été secourues, dont un ressortissant chinois, dans les tunnels où plus de 900 personnes ont été prises au piège.

D'autres, comme Chandika Kumari Shrestha, ont survécu dans des conditions extrêmes, notamment un garçon de huit ans qui a pu retrouver sa mère.

(Reportage d'Adnan Abidi à Betrawati, au Népal , avec Sahana Bajracharya ; version française Elizabeth Pineau)